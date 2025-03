Anklage gegen 37-Jährigen wegen Mordes an Sprachlehrerin

Nürtingen (dpa/lsw) - Wegen des Verdachts des Mordes an einer 66 Jahre alten Frau in Nürtingen (Kreis Esslingen) hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 37-Jährigen erhoben. Der Mann soll die Frau Mitte Oktober 2024 aus Eifersucht in ihrer Wohnung getötet haben, wie die Anklagebehörde mitteilte. Danach soll der Beschuldigte die Leiche der Frau in ein Bettlaken gewickelt und in den Neckar geworfen haben, um seine Tat zu vertuschen.