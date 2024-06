Frauenleiche entdeckt: Gestorbener Ehemann verdächtigt

Bad Homburg (dpa/lhe) - Ein 66-jähriger Mann soll in Bad Homburg erst seine Ehefrau getötet und dann Suizid begangen haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wird der Mann verdächtigt, seine Frau durch stumpfe Gewalteinwirkung getötet zu haben. Dann soll er sich bisherigen Erkenntnissen zufolge in sein Auto gesetzt und in eine Hauswand gefahren sein. Er starb noch an der Unfallstelle, Beamte entdeckten die Leiche seiner 61-jährigen Frau, als sie ihr die Todesnachricht überbringen wollten. Die Ermittler gingen am Sonntag zunächst von einem Gewaltverbrechen aus. Am Montag teilte die Polizei mit, den 66-jährigen Ehemann zu verdächtigen. Die genaue Ermittlung der Tatumstände dauere allerdings weiter an.