Leiche in Wohnung entdeckt: Ehemann bei Unfall gestorben

Bad Homburg (dpa/lhe) - In einer Wohnung in Bad Homburg ist am Sonntag eine Frauenleiche entdeckt worden. Die Ermittler gehen derzeit von einem Gewaltverbrechen aus, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte. Die tote 61-Jährige sei entdeckt worden, weil Beamte ihr die Todesnachricht von ihrem Mann überbringen wollten. Dieser war mit einem Auto in eine Hauswand gekracht und starb noch an der Unfallstelle. Die genauen Hintergründe sind noch unklar und sollen nun ermittelt werden.