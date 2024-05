Einsatzkräfte entdecken Leiche bei Kellerbrand

Stockstadt am Rhein (dpa/lhe) - Bei Löscharbeiten nach einem Brand im Keller eines Einfamilienhauses im südhessischen Stockstadt am Rhein haben Einsatzkräfte eine Leiche entdeckt. Das Feuer sei am Sonntagmorgen ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Ob es sich bei dem Toten um den 56 Jahre alten Bewohner des Hauses handelt, könne bisher nicht gesagt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache und zu den Todesumständen seien noch Gegenstand der Ermittlungen.