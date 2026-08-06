Feuer in Mehrfamilienhaus

Aufmerksame Passanten retten Mann aus brennender Wohnung

Dichter Rauch und Feuer schlagen aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Mannheim. Ein Mann befindet sich noch in der Wohnung.

Feuerwehrleute löschen den Brand in der Wohnung. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Feuerwehrleute löschen den Brand in der Wohnung. (Symbolbild)

Mannheim (dpa) - Zwei Passanten haben in Mannheim einen Mann aus einer brennenden Wohnung gerettet. Der 65-Jährige hatte zuvor versucht, die Flammen selbst zu löschen, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei erlitt er eine schwere Rauchvergiftung und musste von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht werden. 

Bereits beim Eintreffen der Feuerwehrleute am Brandort im Stadtteil Schönau sollen Rauch und Feuer aus der Wohnung im ersten Stock geschlagen haben. Die Einsatzkräfte löschten schließlich rasch die Flammen. Was genau den Brand verursacht hat, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

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