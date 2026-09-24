Aufmerksame Seniorin löst Großfahndung aus

Schweinfurt (dpa) - Nachdem eine 89-Jährige in Schweinfurt beobachtet hat, wie ein Mann eine junge Frau gegen deren Willen in ein Auto zieht und wegfährt, hat sie die Polizei gerufen. Diese hat nach eigenen Angaben eine Großfahndung über die Landesgrenze nach Baden-Württemberg gestartet. Dort konnten beide angetroffen werden - es handelte sich um Vater und Tochter, wie die Polizei mitteilte.

Nach dem Notruf am Dienstag suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach dem Wagen des Mannes. Die aufmerksame Seniorin hatte den Angaben zufolge genaue Hinweise geben können, die eine Fahndung ermöglichten.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um den 61-jährigen Vater der 28-jährigen Frau handelte. Beide wurden an einem Wohnort der Familie angetroffen. Die Situation verlief ruhig, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Hintergrund war den Ermittlungen zufolge ein länger andauernder Familienstreit. Gegen den Vater wird wegen des Verdachts auf Freiheitsberaubung und Körperverletzung ermittelt.