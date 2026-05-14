Kreis Ravensburg

Einbrecher schließt Seniorin in ihrem Wohnzimmer ein

Mit einer ungewöhnlichen Masche gelingt es dem Mann, in das Haus der 82-Jährigen zu kommen. Als sie den Notruf wählt, flüchtet er. Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei fahndete nach dem Mann, allerdings ohne Erfolg. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei fahndete nach dem Mann, allerdings ohne Erfolg. (Symbolbild)

Aulendorf (dpa/lsw) - Ein Einbrecher soll eine Seniorin in ihrem eigenen Wohnzimmer eingeschlossen haben. Zuvor habe er sich auf ungewöhnliche Weise Zutritt zum Haus verschafft: Laut Polizei klingelte der Mann an der Haustür der 82-Jährigen in Aulendorf (Kreis Ravensburg) und fragte, ob er die Toilette benutzen könnte. Die Frau ließ den Unbekannten demnach ins Haus. Als er nach längerer Zeit nicht mehr aus dem Badezimmer zurückkam, habe sie ihn aufgefordert, zu gehen. 

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Schränke und Kommoden durchwühlt

Der Unbekannte sei stattdessen ins Wohnzimmer gegangen und habe Schränke und Kommoden im Beisein der Seniorin durchwühlt, teilte die Polizei mit. Trotz wiederholter Aufforderungen, das Haus zu verlassen, sei der Mann nicht gegangen, sondern habe die 82-Jährige in ihrem eigenen Wohnzimmer eingeschlossen. Der Frau gelang es, von dort den Notruf zu wählen. 

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Der Mann flüchtete, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb den Angaben nach ohne Erfolg. Ob er etwas erbeutet hatte, war laut einem Polizeisprecher vorerst unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

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