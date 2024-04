Seniorin im Kreis Offenbach im Schlaf überfallen

Seligenstadt (dpa/lhe) - Zwei Räuber haben eine Seniorin im Schlaf überrascht und Schmuck sowie Bargeld erbeutet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sollen sie über ein Kellerfenster in das Einfamilienhaus in Seligenstadt (Kreis Offenbach) gelangt sein, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Montag mitteilte. Sie überwältigten die Frau den Angaben zufolge im Schlafzimmer und brachten sie mit körperlicher Gewalt dazu, den Ort ihrer versteckten Wertsachen zu verraten. Die Räuber konnten unentdeckt fliehen. Die Frau wurde leicht verletzt und musste für kurze Zeit in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Wert der erbeuteten Gegenstände sei noch unbekannt, teilte ein Polizeisprecher mit.