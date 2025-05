Rentnerin schlägt Räuber in die Flucht

Schenklengsfeld (dpa/lhe) - Eine aus dem Schlaf gerissene Seniorin hat in Schenklengsfeld (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) einen Räuber in die Flucht geschlagen. Der unbekannte Mann war in der Nacht über eine Kellertür in ihr Zuhause eingedrungen und hatte mehrere Räume durchsucht, wie die Polizei mitteilte. Er stahl demnach eine kleine Menge Bargeld, ehe er die schlafende Rentnerin bedrohte und weiteres Geld forderte. Doch die Frau wehrte sich und schrie laut um Hilfe. Schließlich habe der Räuber das Weite gesucht.