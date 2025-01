Seligenstadt (dpa/lhe) - Unbekannte haben in einem Kaninchengehege in einem Tierheim in Seligenstadt (Kreis Offenbach) Rattengift ausgelegt. Nach aktuellem Kenntnisstand kam keines der Tiere zu Schaden, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.