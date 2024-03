Unbekannte verteilen Deutschlandfahnen mit Hakenkreuzen

Dietzhölztal (dpa/lhe) - Unbekannte haben in Dietzhölztal-Mandeln (Lahn-Dill-Kreis) Deutschlandfahnen mit aufgemalten Hakenkreuzen verteilt. Sie hätten die ungefähr DIN A3-großen Fähnchen in der Nacht zu Samstag in drei Vorgärten in zwei verschiedenen Straßen gesteckt, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach meldeten Bewohner die Fähnchen bei der Polizei.