Aufruf zu erneutem Warnstreik an Frankfurter Uniklinik

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Patientinnen und Patienten des Frankfurter Universitätsklinikums müssen sich am Donnerstag und Freitag (23./24. November) erneut auf Einschränkungen durch einen Warnstreik einstellen. Aufgerufen dazu hat die Gewerkschaft Verdi. Die Arbeitsniederlegungen sollen am Donnerstag mit der Frühschicht beginnen und mit Ablauf der Spätschicht am Freitag enden. Betroffen seien die rund 4000 Beschäftigten, Auszubildenden, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Studierenden, die nach dem Tarifvertrag der Länder bezahlt würden, so die Gewerkschaft.