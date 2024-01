Verdi kündigt Streik an Uniklinik an

Gießen/Marburg (dpa/lhe) - Im Rahmen der Lohnverhandlungen am Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) hat die Gewerkschaft Verdi Warnstreiks angekündigt. Vom 13. bis 15. sowie am 19. Februar seien die Beschäftigten zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen, teilte Verdi in Frankfurt am Mittwoch mit. Die zweite Verhandlungsrunde habe ergebnislos geendet, die nächste Runde beginne am 19. Februar in Gießen.