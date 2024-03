Tarifverhandlungen Uniklinik Gießen und Marburg dauern an

Marburg/Gießen (dpa/lhe) - In Gießen sind am Mittwoch die Tarifverhandlungen für die nicht-ärztlichen Beschäftigten des Universitätsklinikums Gießen und Marburg weitergegangen. Am Abend dauerten die Gespräche noch an, ein Verhandlungsstand wurde zunächst nicht bekannt. Die Gewerkschaft Verdi hatte vor Beginn der Gespräche auf ein verbessertes Angebot für die rund 7000 Beschäftigten gepocht und andernfalls auch einen längeren Streik ins Spiel gebracht. Parallel zu den Verhandlungen hatte sie zudem zu Warnstreiks an beiden Standorten des Klinikums aufgerufen.