Weitere Verhandlungen für Uniklinikum Gießen und Marburg

Marburg/Gießen (dpa/lhe) - Die Tarifverhandlungen für die nicht-ärztlichen Beschäftigten des Uniklinikums Gießen und Marburg gehen am Montag (11.00 Uhr) in die dritte Runde. Parallel dazu soll es nach Angaben der Gewerkschaft Verdi weitere Warnstreiks geben, jedoch in geringerem Umfang als in der vergangenen Woche. Patienten sollten sich trotzdem auf Einschränkungen einstellen, es könnten etwa geplante Operationen verschoben werden, hieß es.