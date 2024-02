Warnstreiks und Protest am Uniklinikum Gießen und Marburg

Marburg/Gießen (dpa/lhe) - Beschäftigte aus nicht-ärztlichen Bereichen des Universitätsklinikums Gießen und Marburg sind am Mittwoch für ihre Forderungen nach mehr Geld auf die Straße gegangen. Nach Angaben von Verdi-Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm beteiligten sich rund 500 Menschen an einem Demonstrationszug vom Haupteingang des Standortes Gießen des Uniklinikums in Richtung Innenstadt. Begleitend dazu hätten in Gießen und Marburg insgesamt rund 800 Mitarbeitende nicht-ärztlicher Bereiche die Arbeit niedergelegt. Dazu gehören neben der Krankenpflege auch therapeutische Bereiche wie die Physiotherapie sowie die Radiologie.