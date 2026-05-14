Geschäfte und Versandhandel

Aufruf zu Warnstreiks im Handel - diese Orte sind betroffen

Bummeln am Brückentag könnte durch Warnstreiks in Teilen des Südwestens eingeschränkt werden: Die Gewerkschaft hat zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Welche Unternehmen betroffen sind.

Die Gewerkschaft Verdi zu ruft zu Warnstreiks im Einzel- und Versandhandel im Großraum Stuttgart auf. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Die Gewerkschaft Verdi zu ruft zu Warnstreiks im Einzel- und Versandhandel im Großraum Stuttgart auf. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - In Teilen Baden-Württembergs müssen sich Verbraucher am Freitag auf Einschränkungen im Einzelhandel einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks im Einzel- und Versandhandel in Stuttgart, Heilbronn, Schwäbisch Hall, Reutlingen, Tübingen, Göppingen und Esslingen aufgerufen, wie es in einer Mitteilung hieß. Betroffen sind demnach unter anderem die Unternehmen Kaufland, H&M, Ikea, Obi, Primark und Zara. 

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In den laufenden Tarifverhandlungen im Handel hat die Gewerkschaft Verdi bundesweit zu den ersten Warnstreiks aufgerufen. Am Freitag sollen bundesweit Betriebe bestreikt werden, sagte Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer. In Stuttgart, Frankfurt am Main, Hamburg Dortmund finden zudem Streikkundgebungen statt. 

In Hamburg und Nordrhein-Westfalen hatte die Arbeitgeberseite in dieser Woche erste Tarifangebote für den Einzelhandel vorgelegt. Die Gewerkschaft wies sie zurück. Zimmer sprach von «vergifteten Angeboten», die nicht einmal die Inflation ausgleichen würden. Die Arbeitgeber bieten ab November eine Erhöhung um zwei Prozent und ab August 2027 eine weitere um 1,5 Prozent. Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn, mindestens 225 Euro.

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