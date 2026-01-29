Basketball

Aufstiegsheld Brenneke verlässt die Skyliners

Lorenz Brenneke und die Frankfurt Skyliners gehen ab sofort getrennte Wege. Der 26-Jährige will in der zweitklassigen ProA neu angreifen - und wird von den Skyliners-Verantwortlichen gewürdigt.

Lorenz Brenneke (hier noch im Trikot von Alba Berlin) verlässt die Frankfurt Skyliners. (Archivbild) Foto: Andreas Gora/dpa
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Lorenz Brenneke verlässt den Basketball-Bundesligisten Frankfurt Skyliners. Der frühere Kapitän schließt sich mit sofortiger Wirkung den Eisbären Bremerhaven aus der zweitklassigen ProA an, wie die Skyliners mitteilten.

Brenneke war 2021 von Alba Berlin nach Frankfurt gewechselt und hatte am Main seinen ersten Profivertrag unterschrieben. 2024 stieg er mit den Skyliners in die Bundesliga auf, in der vergangenen Saison gelang mit ihm der Klassenverbleib. 

Brenneke habe die Mannschaft «über Jahre auf und neben dem Feld geprägt», äußerte Headcoach Klaus Perwas und fügte hinzu: «Er hat mit seiner Art eine einzigartige Teamatmosphäre geschaffen und sich immer kompromisslos in den Dienst der Mannschaft gestellt.»

Fraktur der Mittelhand sorgte für Zwangspause

Im Oktober zog sich Brenneke eine Fraktur der Mittelhand zu, was den 26-Jährigen zu einer mehrwöchigen Pause zwang. In der laufenden Spielzeit kam der gebürtige Berliner in sieben Pflichtspielen zum Einsatz.

«Jetzt ist es für ihn einfach an der Zeit, wieder viel zu spielen und eine größere sportliche Rolle einzunehmen, um seine beste Form zu erreichen. Deswegen denken wir, dass es die richtige Entscheidung für ihn ist», sagte Skyliners-Geschäftsführer Sebastian Gleim.

