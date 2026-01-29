Aufstiegsheld Brenneke verlässt die Skyliners

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Lorenz Brenneke verlässt den Basketball-Bundesligisten Frankfurt Skyliners. Der frühere Kapitän schließt sich mit sofortiger Wirkung den Eisbären Bremerhaven aus der zweitklassigen ProA an, wie die Skyliners mitteilten.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Brenneke war 2021 von Alba Berlin nach Frankfurt gewechselt und hatte am Main seinen ersten Profivertrag unterschrieben. 2024 stieg er mit den Skyliners in die Bundesliga auf, in der vergangenen Saison gelang mit ihm der Klassenverbleib.

Brenneke habe die Mannschaft «über Jahre auf und neben dem Feld geprägt», äußerte Headcoach Klaus Perwas und fügte hinzu: «Er hat mit seiner Art eine einzigartige Teamatmosphäre geschaffen und sich immer kompromisslos in den Dienst der Mannschaft gestellt.»

Fraktur der Mittelhand sorgte für Zwangspause

Im Oktober zog sich Brenneke eine Fraktur der Mittelhand zu, was den 26-Jährigen zu einer mehrwöchigen Pause zwang. In der laufenden Spielzeit kam der gebürtige Berliner in sieben Pflichtspielen zum Einsatz.