Vor Bundesliga-Start: Skyliners im Pokal gefordert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Pflichtspiel-Premiere in der neuen Saison findet für die Basketballer der Skyliners Frankfurt ausgerechnet am Freitag, den 13. statt. Dann spielt der Bundesliga-Aufsteiger in der ersten Runde des BBL-Pokals beim Zweitligisten Gladiators Trier (20.00 Uhr/Dyn). Ein schlechtes Omen soll dieser Tag für die Hessen nicht werden, zumal es an Trier nur gute Erinnerungen gibt.