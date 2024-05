Wucherer bleibt Basketball-Trainer von Aufsteiger Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Basketball-Trainer Denis Wucherer und Bundesliga-Aufsteiger Fraport Skyliners arbeiten auch in der kommenden Saison zusammen. Das teilten die Frankfurter am Donnerstag mit. «Nach ausführlichen und konstruktiven Gesprächen verzichtet Denis Wucherer von seiner bestehenden Ausstiegsoption und wird auch 2024/2025 für Frankfurt an der Seitenlinie stehen», hieß es.