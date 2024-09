Basketball-Coach Wucherer hofft auf mehr TV-Präsenz

Frankfurt/Main (dpa) - Aus Sicht von Trainer Denis Wucherer vom Basketball-Bundesligisten Skyliners Frankfurt ist mehr Fernsehzeit nötig, um die Aufmerksamkeit für den Sport in Deutschland zu erhöhen. «Es liegt nicht an uns, solange eben Basketball im Fernsehen so vertreten ist, wie er vertreten ist und neben Fußball einfach wenig Chancen hat. Das gilt für alle anderen Sportarten auch», sagte Wucherer vom Aufsteiger aus Frankfurt vor dem Saisonstart der Basketball-Bundesliga (BBL) am Freitag.