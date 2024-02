Auftakt der Tarifverhandlungen für Postbank-Mitarbeiter

Der Deutsche Bankangestellten-Verband will 14,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten von Postbank, Postbank Filialvertrieb, PCC Services und BCB erstreiten. In der ersten Runde tauschten sich Gewerkschaftsvertreter und Arbeitgeberseite in einer Videoschalte aus. Am 26. Februar soll in Frankfurt in Präsenz verhandelt werden.