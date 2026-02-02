Fußball-Bundesliga

Augsburg verpflichtet Stürmer Kastanaras von Stuttgart II

Der FC Augsburg holt am letzten Transfertag noch einen Stürmer aus Stuttgart. Der ist zunächst für die U23 eingeplant.

Stürmer Thomas Kastanaras wechselt aus Stuttgart nach Augsburg. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Stürmer Thomas Kastanaras wechselt aus Stuttgart nach Augsburg. (Archivbild)

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg hat Stürmer Thomas Kastanaras von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart verpflichtet. Der 23-Jährige bekommt beim Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis Sommer 2027 inklusive Option für eine Verlängerung. Der Deutsche-Grieche ist zunächst für den FCA-Nachwuchs vorgesehen. «Wir wollen ihn über Spielzeit bei der U23 sukzessive aufbauen und trauen ihm den nächsten Schritt zu», sagte Sportdirektor Benni Weber laut Mitteilung. Kastanaras spielte zuletzt für den VfB Stuttgart II in der 3. Liga. Mit dem FC Augsburg II wird er vorerst in der Regionalliga Bayern auflaufen.

