Wie will der FC Augsburg Frankfurts Marmoush stoppen?

Augsburg (dpa) - Für Jess Thorup ist Omar Marmoush so ein bisschen der König Midas der Fußball-Bundesliga. Einer der ganz großen Unterschiede zwischen dem Stürmer von Eintracht Frankfurt und der legendären Figur aus der griechischen Mythologie: Marmoush verwandelt alles, was ihm zu nahe kommt in Tore und Vorlagen. Jede Berührung von Midas machte der Sage nach hingegen etwas zu Gold.