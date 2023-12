Augsburgs Spiel gegen Frankfurt soll stattfinden

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg geht trotz des heftigen Winter-Einbruchs im Süden Deutschlands davon aus, dass das Heimspiel an diesem Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen Eintracht Frankfurt wie geplant stattfinden kann. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Samstag auf seiner Internetseite mit. Am Samstagmorgen war das für den Nachmittag angesetzt Bundesligaspiel des FC Bayern München gegen Union Berlin wegen heftiger Schneefälle abgesagt worden.