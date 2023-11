Schneefall bis in Lagen um 200 Meter

Schwerpunkt der Schneefälle innerhalb dieses Streifens waren laut DWD die Staulagen von Taunus und Westerwald. «Bemerkenswert» war Übel zufolge, dass verbreitet Schnee auch in Orten fiel, die nur auf 200 bis 400 Höhenmetern liegen. In Bad Homburg (Hochtaunuskreis) etwa fielen 16 Zentimeter, in Wiesbaden-Aurigen 17 Zentimeter und in Hofheim (Main-Taunus-Kreis) 10 Zentimeter Neuschnee. Mehr Schnee fiel natürlich in höheren Lagen, zum Beispiel 36 Zentimeter auf dem kleinen Feldberg.