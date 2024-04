Straßen-Behinderungen in Ost- und Nordhessen wegen Schnee

Kassel/Fulda/Hilders (dpa/lhe) - Winterwetter und umgestürzte Bäume haben in Nord- und Osthessen am Sonntagmorgen für Behinderungen auf den Straßen gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, gab es einige wetterbedingte Verkehrsunfälle, aber keine Schwerverletzten.

In Nordhessen sind den Angaben zufolge aufgrund der Schneefälle mehrere Strecken im Landkreis Kassel und im Schwalm-Eder-Kreis nicht mehr befahrbar gewesen und teils voll gesperrt worden. Neben Bundes-, Land- und Kreisstraßen war auch die Autobahn 7 in Richtung Norden betroffen. Laut Polizei dauerten die Aufräumarbeiten der Feuerwehr, Räumungsdienste, Straßenmeistereien und städtischer Dienste am Sonntagvormittag noch an.

Auch in Osthessen gab es nach Polizeiangaben vereinzelte Unfälle aufgrund der starken Schneefälle. Einige Kreisstraßen seien wegen umgestürzter Bäume gesperrt worden. Die Feuerwehr war im Einsatz. In Hilders (Landkreis Fulda) kam am Samstagabend ein 26-Jähriger bei Glätte mit seinem Wagen von der Straße ab. Das Auto, in dem sich neben dem Fahrer auch seine Frau und zwei kleine Kinder befanden, rutschte laut Polizei erst in einen Graben und überschlug sich dann. Die vier Insassen seien mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es.