Wetter sorgt weiter für Einschränkungen bei Bus und Bahn

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Schnee und Eis sorgen auch am Donnerstag für Einschränkungen bei Bussen und Bahnen. Betroffen war vor allem Nord- und Mittelhessen, wie die Deutsche Bahn berichtete. Bei Bussen gab es mehr Ausfälle als auf der Schiene.

Bei der RB 4 zwischen Korbach und Kassel kam es zu Einschränkungen, die RB 94 zwischen Marburg und Bad Laasphe sowie die Bahnen auf der Strecke zwischen Marburg und Korbach fielen am Donnerstagmorgen komplett aus. Beeinträchtigt ist laut Bahn auch weiterhin der Fernverkehr zwischen Frankfurt und Paris.

Beim Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) ging in der Nacht aufgrund der Fülle der Anfragen der Server in die Knie. Statt einer Liste der Störungen erschien nur: «Aufgrund der aktuellen Wettersituation kann der Server leider zeitweise nicht alle Anfragen beantworten. Wir bitten dies zu entschuldigen.»

Nach Angaben einer Sprecherin sind Busse in Nordhessen stärker betroffen als der Zugverkehr. Auf der Schiene «normalisiert sich die Situation». Es gebe nur noch einige Verspätungen. Einzige Ausnahme ist die Kurhessenbahn von Korbach Richtung NRW, hier fuhr bis zum Morgen kein Zug.

Auch im Süden gibt es Einschränkungen, allerdings weniger als im Norden. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) meldet: «In Teilen des RMV-Gebiets kommt es noch zu Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr aufgrund von Eis und Schnee. In manchen Regionen muss der Busverkehr aufgrund der Wetterlage komplett eingestellt werden.» So mussten etwa die Ersatzbusse auf der Riedbahn-Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim am Donnerstagmorgen aufgrund der Straßenglätte erneut den Betrieb einstellen.