Meteorologen: Auch am Donnerstag Schnee und Glätte in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Teilen von Hessen muss noch bis zum Donnerstagmorgen mit viel Schnee und auch Glätte gerechnet werden. Das Wetter bleibe winterlich, bis zum Morgen auch unwetterartig, teilte der Deutsche Wetterdienst in seinem Warnlagebericht am Mittwochabend mit. Es sei weiterhin mit größeren Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr zu rechnen.