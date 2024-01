Autobahn 5 in Mittelhessen wieder befahrbar

Gießen (dpa/lhe) - Die seit Donnerstagmittag wegen Schnee und Eisglätte gesperrte Autobahn 5 in Mittelhessen ist wieder befahrbar. Auch die nach einem tödlichen Unfall erfolgte Vollsperrung nahe der Raststätte Reinhardshain sei am Mittag aufgehoben worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Dabei war ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer kurz nach Mitternacht in Richtung Kassel nahezu ungebremst auf das Ende eines Staus aufgefahren, er starb noch an der Unfallstelle. Der Stau hatte sich gebildet, als Fahrzeuge bei Schnee und Glätte liegen geblieben waren.