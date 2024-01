Aus beim Afrika-Cup: Eintracht muss noch auf Marmoush warten

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt muss noch auf die Rückkehr seines Afrika-Cup-Teilnehmers Omar Marmoush warten. Der 24 Jahre alte Stürmer sei erkältet und deshalb in Ägypten geblieben, teilte der hessische Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. Marmoush hatte in der Elfenbeinküste mit der Auswahl Ägyptens das Achtelfinalspiel gegen die DR Kongo nach Elfmeterschießen verloren.