Eintracht-Stürmer Marmoush: Derzeit keine Wechselabsichten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurts umworbener Topstürmer Omar Marmoush hegt keine Wechselabsichten in der Winterpause. «Mein Fokus liegt einzig und allein auf Eintracht Frankfurt und darauf, hier erfolgreich zu sein», sagte Marmoush in einem Interview der «Sport Bild». Er wolle bei den Hessen weiter sein Bestes geben, «damit wir am Ende der Saison als Team sagen können: Wir haben etwas Großes erreicht.»