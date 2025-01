Eintracht will Sieg bei möglichem Marmoush-Abschied

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einem Erfolg bei Aufsteiger FC St. Pauli will Eintracht Frankfurt zum Jahresauftakt in der Fußball-Bundesliga seine Negativserie von fünf sieglosen Pflichtspielen beenden. In der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gibt Top-Torjäger Omar Marmoush möglicherweise seine Abschiedsvorstellung im Eintracht-Trikot. Der Stürmer steht vor einem Wechsel zum englischen Meister Manchester City. Personell kann Trainer Dino Toppmöller aus dem Vollen schöpfen. Auch Abwehrspieler Tuta steht zumindest für einen Teilzeiteinsatz wieder zur Verfügung.