Aus Neugierde: Mann öffnet Blitzer auf der A3 - Anzeige

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Polizei Wiesbaden hat Anzeige gegen einen Autofahrer erstattet, der an der A3 anhielt, um einen mobilen Blitzer genauer zu untersuchen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte am Sonntagabend eine Streife der Polizeiautobahnstation Wiesbaden, dass der mobile Blitzer an der A3 in Höhe Breckenheim in Fahrtrichtung Würzburg geöffnet wurde. Vor Ort fanden die Beamten ein Mobiltelefon, eine Armbanduhr sowie einen Schlüsselbund. Kurz darauf erschien ein 33-jähriger Frankfurter, der sich als Täter zu erkennen gab. Er erklärte, er sei neugierig gewesen, was sich im Inneren des Blitzers befindet. Der Mann erhielt eine Anzeige.