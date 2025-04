Aufpassen am Autobahnkreuz Weinheim

Weinheim. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden nun wirklich die Auf- und Abfahrten auf der Ostseite des Autobahnkreuzes Weinheim (also auf der Weinheimer Seite) voll gesperrt, was einige Umleitungen für den regionalen und überregionalen Verkehr zur Folge hat. Prompt meldete SWR3 um 11 Uhr einen drei Kilometer langen Stau zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und dem Kreuz Weinheim, was mit einer 20-minütigen Verzögerung einhergehe.