Aus Spanien an den Neckar: Seltener Leopard zieht in Zoo ein

Stuttgart (dpa/lsw) - Aufmerksam streift er schon durch sein Gehege: Im Stuttgarter Zoo Wilhelma lebt knapp ein Jahr nach dem Tod des letzten Exemplars wieder ein seltener persischer Leopard. Der sieben Jahre alte Kater Khal sei Ende Januar in sein Gehege in der Wilhelma eingezogen und habe sich mittlerweile eingelebt, teilte der Stuttgarter Zoo mit. Das Tier sei bereits häufiger in der Außenanlage zu sehen.

Khal lebte zuvor in einem Zoo in Spanien und musste wegen Platzproblemen ausziehen. Nun bewohnt er das Gehege von Leoparden-Senior Datis, der im Frühjahr 2025 im Alter von 19 Jahren gestorben war.