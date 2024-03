Ausbau von Straßenbahnhaltestelle beschlossen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Vorplatz des Frankfurter Hauptbahnhofs wird in den kommenden Jahren umgestaltet. Die Straßenbahnhaltestelle wird in den kommenden Jahren viergleisig ausgebaut und der Verkehrsraum neu geordnet, beschloss der Magistrat nach einer Mitteilung der Stadt am Freitag. Noch im März solle dem Stadtparlament die Vorplanung zur Entscheidung vorgelegt werden. Geplant sei, das Vorhaben bis zum Jahr 2029 umzusetzen. Dies sei wegen weiterer anstehender Bauarbeiten der Deutschen Bahn am Nordflügel des Hauptbahnhofs sowie des geplanten Fernbahntunnels nötig.