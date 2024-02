Frankfurt will vor Fußball-EM Bahnhofsvorplatz sanieren

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit Blick auf die Fußball-Europameisterschaft im Sommer will die Stadt Frankfurt das Erscheinungsbild rund um den Hauptbahnhof verbessern. Noch vor der EM sollen Teile des Bahnhofsvorplatzes erneuert werden, wie Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne) am Donnerstag mitteilte. Ein neuer, hellerer Asphalt soll das Pflaster des Platzes ersetzen. «Zurzeit ist der optische Zustand eher mäßig», sagte Siefert. Das Tor der Stadt wolle man deshalb in einen ordentlichen Zustand bringen. Die Sanierung soll noch im März erfolgen.