Stellplätze für E-Scooter im Bahnhofsviertel geplant

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Stellplätze für geliehene E-Scooter sollen in Frankfurt für mehr Ordnung im Straßenbild sorgen. Bis zur Fußball-Europaweltmeisterschaft im Juni sehe die Stadt 100 Flächen für E-Scooter im Bahnhofsviertel und in der Innenstadt vor, sagte Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne) am Montag. Die Anbieter hätten die Scooter so umprogrammiert, dass Nutzerinnen und Nutzer das Fahrzeug in den vorgesehenen Zonen abstellen müssten. Das «bisher chaotische Bild vom Bahnhofsviertel» solle somit verbessert werden, sagte Siefert. Auf der Einkaufstraße Zeil sei es durch die ausgewiesenen Stellplätze bereits «deutlich besser geworden». Die Stadt sieht weitere Maßnahmen vor: In der Innenstadt und im Bahnhofsviertel sollen rund 165 Flächen für Fahrradbügel und 75 Lieferzonen entstehen.