Ausblick auf Programm für World Design Capital 2026

Hanau (dpa/lhe) - In zwei Jahren tragen die Stadt Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet als erste deutsche Metropolregion den Titel «World Design Capital». An diesem Dienstag (14.00 Uhr) unterzeichnen Vertreter aus Politik und Kultur der Region einen entsprechenden Vertrag mit der World Design Organization (WDO). Die Organisation mit Sitz im kanadischen Montreal würdigt mit dem Titel Städte oder Regionen für ihren effektiven Einsatz von Design in der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökologischen Entwicklung.

Bei einer Feierstunde in Hanau sollen auch die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung des Titels erläutert und ein Ausblick auf das Programm und die Teilnahmemöglichkeiten gegeben werden. Die Veranstaltungsreihe in zwei Jahren steht unter dem Motto «Design for Democracy. Atmospheres for a better life» (Design für Demokratie, Atmosphären für ein besseres Leben).