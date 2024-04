Rhein-Main-Gebiet: Verbindung von Demokratie und Design

Hanau (dpa/lhe) - Die Auszeichnung des Rhein-Main-Gebiets als Welthauptstadt des Designs im Jahr 2026 wird nach Ansicht der World Design Organization (WDO) weit über die Region hinausstrahlen. «Was ihr hier baut, wird in der ganzen Welt beachtet werden», sagte WDO-Präsident Präsident Thomas Garvey am Dienstag bei der Auftaktveranstaltung in Hanau.

Die Stadt Frankfurt und die Region Rhein-Main waren im vergangenen September zur «World Design Capital 2026» ernannt worden. Damit ging der Titel zum ersten Mal nach Deutschland. Die Region hatte sich mit dem Leitspruch «Design for Democracy. Atmospheres for a better life» (Design für Demokratie, Atmosphären für ein besseres Leben) beworben.

Beteiligt sind zahlreiche Städte und Kreise aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet. Bis zu 4,5 Millionen Besucher erwarten die Organisatoren bei den verschiedenen Programmangeboten. In der nächsten Phase der Planungen sollen die Ideen für das Veranstaltungsprogramm in zwei Jahren konkretisiert werden sollen.

Vertreter aus Politik, Kultur und Gesellschaft der Region unterzeichneten am Dienstag einen Vertrag mit der WDO über die Ausrichtung der Veranstaltungsreihe. Die Organisation mit Sitz im kanadischen Montreal würdigt mit dem Titel Städte oder Regionen für ihren effektiven Einsatz von Design in der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökologischen Entwicklung.

«Die Demokratie wird von innen und außen angegriffen», sagte die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) bei der Feierstunde in Hanau. Im Mittelpunkt der Angriffe stehe die Kultur, die Ausdruck der Gesellschaft sei. Sie erhoffe sich von dem Programm der World Design Capital Impulse für die Gestaltung von Lebensräumen, die über das Jahr 2026 hinausgingen, sagte Hartwig.