Auseinandersetzung mit drei Verletzten in Gießen

Gießen (dpa/lhe) - Eine Auseinandersetzung zwischen etwa sechs Personen hat einen Polizeieinsatz in der Gießener Innenstadt ausgelöst. Mehrere Zeugen hätten die Polizei über Notruf über die Auseinandersetzung am späten Montagabend informiert. Demnach seien dabei auch Schlagstöcke sowie Schreckschusswaffen eingesetzt worden, teilte die Polizei mit. Auch von mehreren hörbaren Schüssen sei die Rede gewesen.

Zahlreiche Streifenwagen fuhren zum Ort des Geschehens. Noch bevor sie eintrafen, seien die Beteiligten in Richtung des Nachteingangs des Einkaufszentrums «neustädter» geflüchtet. Die Beamten fanden drei verletzte Personen vor, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Ein Diensthund habe zudem Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe aufgespürt. Auch eine Softairwaffe entdeckten die Beamten nach Zeugenhinweisen. Sie gehen davon aus, dass eine weitere Schreckschusswaffe zum Einsatz gekommen sein könnte, die jedoch bislang nicht gefunden worden sei.