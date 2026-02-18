Mehrere Schüsse auf Lokal in Gießen – Polizei sucht Zeugen
Ein Unbekannter schießt am frühen Morgen auf ein Gebäude im Gießener Stadtteil Wieseck. Die Polizei bittet um Hinweise – bislang fehlt jede Spur zum Täter und Motiv.
Gießen (dpa/lhe) - Ein Unbekannter hat Schüsse auf ein Lokal im Gießener Stadtteil Wieseck abgegeben. Der Schütze entkam unbemerkt, wie die Polizei mitteilte. Personen hielten sich demnach zum Zeitpunkt der Schussabgabe nicht in dem Gebäude auf. Es wurde niemand verletzt. Die Hintergründe der Tat und ein mögliches Motiv seien unklar, so die Polizei.
Laut der Mitteilung hatte eine Frau am frühen Morgen mehrere Schüsse gehört und die Polizei alarmiert. Die Projektile durchschlugen demnach mehrere Scheiben des Lokals. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Schützen blieb den Angaben zufolge erfolglos. Die Gießener Kriminalpolizei ermittelt zu dem Fall gemeinsam mit dem Hessischen Landeskriminalamt und sucht Zeugen.