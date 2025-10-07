Fußball-Bundesliga Ausfall: Heidenheims Conteh am Knie operiert Offensivspieler Sirlord Conteh wird dem 1. FC Heidenheim vorerst fehlen. Wie lange, ist unklar. 07.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Harry Langer/dpa Sirlord Conteh muss vorerst pausieren. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Fußball-Bundesliga Heidenheims Conteh fällt mit Knieverletzung aus Erst Torschütze und Matchwinner, dann im Pech: Sirlord Conteh wird dem 1. FC Heidenheim vorerst fehlen. 05.10.2025 Fußball-Bundesliga Kreuzbandriss beim Debüt: Lange Pause für Paqarada Bittere Diagnose für Heidenheims Neuzugang Leart Paqarada. Der Abwehrspieler wird dem Bundesligisten nach seiner kurzen Premiere monatelang fehlen. 15.09.2025 Fußball-Bundesliga Heidenheims Ersatzkeeper Feller muss operiert werden Torwart-Talent Frank Feller verletzt sich im Trainingslager der Heidenheimer am Knie. Eine Operation ist erforderlich. Wann der 21-Jährige wiederkommt, ist offen. 16.07.2025 Nach Verletzung bei Turn-EM Nach schlimmer Knieverletzung: Turn-Ass Kevric operiert Bei den Turn-Europameisterschaften in Leipzig erleidet Helen Kevric eine schlimme Knieverletzung. Nun ist sie bereits operiert worden. 30.05.2025 Fußball Knie-OP bei Frankfurts Offensivspieler Alario 21.06.2023