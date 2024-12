Ausgabe der Bezahlkarte an Geflüchtete startet nächste Woche

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ab der kommenden Woche sollen in Hessen die ersten Bezahlkarten an Geflüchtete ausgegeben werden. Die Karte sei ein wichtiges Instrument, um die irreguläre Migration zu begrenzen, sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) in Wiesbaden. Das Signal an alle Schlepper laute: «Wir legen eure Finanzquellen trocken».