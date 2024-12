Hessen stellt Bezahlkarte für Geflüchtete vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen gibt im Dezember die ersten Bezahlkarten für Geflüchtete aus. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) wollen am Freitag (11.00 Uhr) in der Staatskanzlei in Wiesbaden Einzelheiten und Modalitäten vorstellen. Geflüchtete erhalten Sozialleistungen künftig als Guthaben auf einer Visa Debitkarte. Die Einführung von Bezahlkarten war von der Ministerpräsidentenkonferenz unter hessischem Vorsitz vereinbart worden.