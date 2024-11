Bezahlkarte für Flüchtlinge soll in Hessen in Kürze starten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen will noch in diesem Jahr mit der Ausgabe der länderübergreifend beschlossenen Bezahlkarte für Flüchtlinge beginnen. Die ersten Bezahlkarten können voraussichtlich im Dezember ausgegeben werden, wie Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) nach einer Sitzung des Arbeits- und Sozialausschusses des Landtages in Wiesbaden mitteilte. Der Start beim beauftragten Dienstleister erfolge in dieser Woche. Dieser benötige dann eigenen Angaben zufolge etwa vier Wochen für die ersten Karten.