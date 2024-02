Hessens Landkreise befürworten Bezahlkarte für Flüchtlinge

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Landkreistag befürwortet die geplante Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge. Diese sei ein «sinnvolles Instrument», erklärte der Präsident Wolfgang Schuster (SPD) auf dpa-Anfrage in Wiesbaden. Die Bezahlkarte werde aktuell in den Gremien des Landkreistages beraten. Der Verband sei bereits in enger Abstimmung mit dem Land, um die Möglichkeiten zur Einführung einer landesweit einheitlichen Karte zu klären, ergänzte Schuster, Landrat des Lahn-Dill-Kreises.