Ausgaben für Sozialhilfeleistungen gesunken

Welche Sozialleistungen Migranten in Europa bekommen

Im Jahr 2022 haben in Ungarn 46 Menschen erstmals Asyl beantragt, in Deutschland waren es 217 774. Politiker von CDU/CSU sagen, das liege auch an den attraktiven staatlichen Leistungen hierzulande. Wie werden Migranten hier und anderswo in der EU versorgt?