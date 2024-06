Deutlich mehr Ausgaben für Sozialhilfe

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Ausgaben für Sozialhilfe in Hessen sind deutlich gestiegen. Insgesamt rund 758 Millionen Euro zahlten die verschiedenen Sozialhilfeträger im vergangenen Jahr für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII - gut 20 Prozent mehr als im Jahr 2022, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte.